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26 May 2024 - 15:42- Ekonomi G:

Uzmanı ‘alım fırsatı’ diyerek açıkladı! 'Altın büyük düşüş yaşayacak'

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Piyasa ve Altın Uzmanı İslam Memiş ‘alım fırsatı’ diyerek yatırım aracı olan altını işaret etti.

Uzmanı ‘alım fırsatı’ diyerek açıkladı! 'Altın büyük düşüş yaşayacak' mask
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Yatırımcılar en doğru limanı tercih etmek için araştırmalar yapmaya devam ediyor. Dolar’ın gözden düşmesi üzerine yatırımcıların büyük çoğunluğu borsa, mevduat faizi ve altına yöneldi. Mevduat faizleri, Merkez Bankasının kararları sonrasında yükselişe geçerken yatırımcının dikkatini çekti. Geçen yılın en çok kazandıran yatırım aracı gram altın ise en güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor.

Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmalar hakkında konuşan İslam Memiş, kısa vadede altının aşağı yönlü hareketlerine devam edeceğini ifade etti. Yeni bir savaş ortamının oluşması halinde 2380 dolar seviyesinde olacağını dile getiren İslam Memiş, şu anki yumuşama sürecinin devam ettiği takdirde ons altının, ihlal ettiği tüm noktalara geri döneceğini açıkladı.

İran'da yaşanan gelişmelerin de bu suni yükselişlere sebep olduğunu aktaran Memiş, bu sebeple ilerleyen günlerde yaşanabilecek düşüşlerin gelecekte büyük bir alım fırsatı olacağının altını çizdi. Piyasa uzmanı İslam Memiş, altının 2380 dolar seviyesinin son düşüşlerin ardından bir daha geri dönülmeyecek şekilde kapanacağını aktardı. İslam Memiş devamında şunları söyledi: “Belirlediğimiz 2380 dolar seviyesi ise son düşüşlerin ardından bir daha geri dönülmeyecek şekilde kapanacaktır. Ons altın için yıl sonuna kadar 2700 dolarlık beklentim devam ediyor. Bu nedenle yakında yaşanacak düşüşlerde alım yapmak tarihi bir fırsat olacaktır.”

Kaynak: Haber Merkezi

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26 May 2024 - 15:42 - Ekonomi --- Okunma

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