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3 çocuk babası kalbine yenildi

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İzmit Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden kasap Sedat Önder (55) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

3 çocuk babası kalbine yenildi mask
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İzmit Kadıköy Mahallesi Bahri Çakır Sokak adresinde ikamet eden kasap Sedat Önder (55) kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sedat Önder’in cenazesi Hayırsevenler Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# sedat önder, İzmit

26 May 2024 - 15:56 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mustafa Soydabaş - Rabbimiz rahmet ve merhametiyle muamele eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 17:25
01

Oguz Cop. - Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin NİKO...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 16:30

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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