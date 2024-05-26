Freni tutmayan tır, çocuk parkı önündeki araçlara çarparak durabildi

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Mangal Park önünde gerçekleşti. Parkın yakınında park halinde bulunan 01 ASY 242 plakalı tırın henüz bilinmeyen bir nedenle freni tutmadı. Yaklaşık 250 metre hareket eden tır, parkın yanında park halinde bulunan 3 araca çarparak çocuk parkına girmeden durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, araçları bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkardı. Tır ise müsait bir alana park edildi.

Kazanın yaşandığı esnada parkta bulunan çocuklar ve aileleri ise büyük korku yaşadı. Parkın önünde kimsenin bulunmaması nedeniyle kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırda ve çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza esnasında parkta oturan çocuklardan Batuhan Erdoğan, "Tırın galiba el freni çekilmemiş. Aşağı doğru kayıp buradaki arabalara çarptı. Biz de burada otururken gördük. 3 araç vardı. 3’üne birden çarpmış. Mangal parkta çok fazla çocuk var. Yola atlıyorlar. Daha dikkatli olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA