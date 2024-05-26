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Türkiye, Gana'ya yapılan dış yatırımlarda ikinci sırada

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Türkiye, Batı Afrika ülkesi Gana'ya geçen yıl dışarıdan yatırım yapan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

Türkiye, Gana'ya yapılan dış yatırımlarda ikinci sırada mask
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Gana Yatırım Teşvik Merkezi (GIPC), ülkedeki "Doğrudan Yabancı Yatırımlar"a ilişkin 2023 yılı verilerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2023 yılında Gana'ya toplam 649,5 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Yatırımların 2022 yılına göre yüzde 55 azaldığı belirtildi. Çin, 211,89 milyon dolarlık yatırım ve 31 projeyle ilk sırada yer alırken, onu 173,27 milyon dolarlık yatırım ve 4 projeyle Türkiye ile 77,93 milyon dolarlık yatırımla Hindistan izledi.

Kaynak: AA

# Türkiye

26 May 2024 - 16:38 - Ekonomi --- Okunma

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