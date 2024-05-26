Türkiye, Gana'ya yapılan dış yatırımlarda ikinci sırada

Gana Yatırım Teşvik Merkezi (GIPC), ülkedeki "Doğrudan Yabancı Yatırımlar"a ilişkin 2023 yılı verilerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2023 yılında Gana'ya toplam 649,5 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Yatırımların 2022 yılına göre yüzde 55 azaldığı belirtildi. Çin, 211,89 milyon dolarlık yatırım ve 31 projeyle ilk sırada yer alırken, onu 173,27 milyon dolarlık yatırım ve 4 projeyle Türkiye ile 77,93 milyon dolarlık yatırımla Hindistan izledi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.