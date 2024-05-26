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26 May 2024 - 17:25- Gündem G:

Cedit hak sahiplerinden kira desteği artırılsın talebi

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İzmit’te kentsel dönüşüm kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı süren Cedit Konutları’nın hak sahipleri, 3 bin 750 lira olan kira yardımının artırılmasını yetkililerden talep etti.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
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Cedit hak sahiplerinden kira desteği artırılsın talebi
Cedit hak sahiplerinden kira desteği artırılsın talebi
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SESLERİNİ DUYURDULAR

İzmit’te kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Cedit Konutları inşaatı, pandemi ve ekonomik sebeplerle durmasının ardından 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden inşa edilmeye başlanmıştı. Konutların yapımı devam ederken kira yardımlarının yetersiz olduğunu belirten hak sahipleri, İzmit Cumhuriyet Parkı’nda bir araya geldi.

Cedit hak sahiplerinden kira desteği artırılsın talebi

KİRA DESTEĞİ ARTIRILSIN

Yaşadıkları sorunları anlatan hak sahibi Recep Demirhan, “Evlerin teslimatı için 2024’ün başı dendi, ortası dendi ama şu anki hıza göre 2027 yılı gözüküyor. Bir diğer konu da bize vadedilen ödemeler konusu. Hepimizin ödemeleri belli, kaç para ödeyeceğimize önceden imza attık. Farkları ödeyemeyeceğiz. Şimdi buradaki arkadaşlar 40-50 bin lira verebilecek durumda mı? Yani bize ‘Bu evleri size vereceğiz ama siz oturamayacaksınız, ödeyemeyeceksiniz’ deniyor. 3 bin 750 lira gibi komik bir kira yardımı veriliyor. Kocaeli’de bu paranın 3 katına ev varsa buyursun göstersinler” dedi.

Cedit hak sahiplerinden kira desteği artırılsın talebi

BİR KERE BİLE GELİP SORMADINIZ

Toplantıya katılan Cedit Mahallesi Muhtarı Nabi Keskin, toplantıya davet edilmediğini söyleyerek bazı hak sahiplerinin kendisi hakkındaki iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Keskin, “Bana süslü odasından çıkıp gelsin demişsiniz. Cedit hak sahipleri ile alakalı dernek kurduk. Bir kere bile ne muhtarlığa ne de derneğe geldiniz. Bazıları rüşvet aldığımı bile dile getirdi. Ne rüşveti ne çıkmaması! Ben her hafta hem Büyükşehir’den hem de gerekli tüm yerlerden düzenli bilgi alıyorum. Bir kere gelip bunları sormadınız, benimle konuşmadınız” diyerek sitem etti. Yaşanan ufak tartışmaların ardından hak sahipleri teslim tarihine kadar bekleyeceklerini, daha sonra eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Cedit hak sahiplerinden kira desteği artırılsın talebi

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26 May 2024 - 17:25 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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