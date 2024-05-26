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DSÖ: Kovid-19 salgını, dünya genelinde beklenen yaşam süresini yaklaşık 2 yıl kısalttı

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DSÖ'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya genelindeki ortalama yaşam süresinde meydana gelen iyileşmelerin ve ilerlemenin Kovid-19 salgını sırasında tersine döndüğü bildirildi.

DSÖ: Kovid-19 salgını, dünya genelinde beklenen yaşam süresini yaklaşık 2 yıl kısalttı mask
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Açıklamada, 2019-2021 yıllarında Kovid-19 salgını nedeniyle beklenen yaşam süresinin 1,8 yıl azalarak ortalama 71,4 yıla düştüğü kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını sadece 2 yıl içinde, beklenen yaşam süresinde 10 yıllık bir kazanımı tersine çevirdi." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, gelecek nesilleri korumak amacıyla ülkelerin küresel bir salgın anlaşması üzerinde uzlaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

Amerika kıtası ve Güneydoğu Asya salgından en çok etkilenen yerler
DSÖ'nün "Dünya Sağlık İstatistikleri 2024" raporuna göre, Amerika kıtası ve Güneydoğu Asya ülkeleri Kovid-19 salgınından en çok etkilenen yerler. Raporda, Kovid-19'un 2020 ve 2021 yıllarında Amerika kıtasında en sık rastlanan ölüm nedeni olduğu vurgulandı.

Öte yandan, raporda, Batı Pasifik ülkelerinin Kovid-19 salgınının ilk iki yılında virüsten asgari düzeyde etkilendiği belirtildi.

Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.

Kaynak: AA

26 May 2024 - 16:47 - Sağlık --- Okunma

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