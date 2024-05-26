Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Eğitim

Bahçeşehir öğrencileri barış için sahneye çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin barış ve çocuk temalı düzenledikleri yılsonu etkinlikleri büyük coşku ile yapıldı. Etkinlikte çocuklar hünerlerini sergiledi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Bahçeşehir öğrencileri barış için sahneye çıktı mask
Bahçeşehir öğrencileri barış için sahneye çıktı
Bahçeşehir öğrencileri barış için sahneye çıktı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

SAHNEDE HEYECANLANDILAR

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın sonuna yaklaşırken yılsonu etkinliklerine başladı. Birinci ve ikinci sınıfların ilk etkinliklerinde büyük coşku yaşandı. Dans, oratoryo ve koro gösterilerini yapan küçük öğrenciler sahnede velilerinin karşısında büyük heyecan yaşadı. Kocaeli kampüsü ilkokul binasının konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikler önümüzdeki günlerde dans ve mezuniyet törenleri ile devam edecek.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Düzenlenen gösterilere Okul Müdürü Mahmut Kalcı ve okul yöneticileri de katıldı. Velilerin hazır bulunduğu etkinliklerde ilk olarak birinci sınıflar gösterilerini yaptı. Birinci sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin katkıları ile hazırlanan etkinliklerde öğrencilerin çabaları görülmeye değerdi. Hem birinci hem de ikinci sınıflarda çocuk ve barış temalı yapılan etkinlik büyük beğeni topladı. Geleceğin büyükleri, etkinliği başarıyla yerine getirirken eğlenmeyi de unutmadı.

 

Bahçeşehir öğrencileri barış için sahneye çıktı

Birinci ve ikinci sınıf öğrencileri, barış ve çocuk temasıyla dans gösterisinde bulundu.

Bahçeşehir öğrencileri barış için sahneye çıktı

Çocuklar aynı zamanda koro halinde öğretmenlerinin yönetiminde barış için şarkı söyledi.

 

Bahçeşehir öğrencileri barış için sahneye çıktı

Programı takip eden öğretmenler ve veliler, küçük öğrencilerinin gösterisini son derece beğendi.

# Kocaeli, öğrenciler

26 May 2024 - 17:04 - Eğitim --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.840.594 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL