Bahçeşehir öğrencileri barış için sahneye çıktı

SAHNEDE HEYECANLANDILAR

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın sonuna yaklaşırken yılsonu etkinliklerine başladı. Birinci ve ikinci sınıfların ilk etkinliklerinde büyük coşku yaşandı. Dans, oratoryo ve koro gösterilerini yapan küçük öğrenciler sahnede velilerinin karşısında büyük heyecan yaşadı. Kocaeli kampüsü ilkokul binasının konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikler önümüzdeki günlerde dans ve mezuniyet törenleri ile devam edecek.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Düzenlenen gösterilere Okul Müdürü Mahmut Kalcı ve okul yöneticileri de katıldı. Velilerin hazır bulunduğu etkinliklerde ilk olarak birinci sınıflar gösterilerini yaptı. Birinci sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin katkıları ile hazırlanan etkinliklerde öğrencilerin çabaları görülmeye değerdi. Hem birinci hem de ikinci sınıflarda çocuk ve barış temalı yapılan etkinlik büyük beğeni topladı. Geleceğin büyükleri, etkinliği başarıyla yerine getirirken eğlenmeyi de unutmadı.

Birinci ve ikinci sınıf öğrencileri, barış ve çocuk temasıyla dans gösterisinde bulundu.

Çocuklar aynı zamanda koro halinde öğretmenlerinin yönetiminde barış için şarkı söyledi.

Programı takip eden öğretmenler ve veliler, küçük öğrencilerinin gösterisini son derece beğendi.