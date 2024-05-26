Listede 8’inci sıradayız... Kocaeli’de 391 bin 756 emekli yaşıyor

ANKARA 2’NCİ, İZMİR 3’ÜNCÜ

Yapılan araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor. İstanbul, 3 milyon 240 bin kişiyle en fazla emekli nüfusuna sahip şehir durumunda. İstanbul’un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, şu şekilde sıralandı: Ankara - 1 milyon 261 bin 552 kişi, İzmir - 1 milyon 176 bin 709 kişi, Bursa - 720 bin 435 kişi, Antalya - 495 bin 70 kişi, Adana - 399 bin 524 kişi, Konya - 393 bin 837 kişi, Kocaeli - 391 bin 756 kişi, Balıkesir - 361 bin 466 kişi ve Mersin - 334 bin 22 kişi.

KOCAELİ 8’İNCİ SIRADA

Sıralamaya bakıldığında Kocaeli, en fazla emeklinin yaşadığı 8’inci il olarak öne çıktı. Nüfusu 1 milyon 273 bin civarında olan Balıkesir, yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu. Ardahan 10 bin 814 kişiyle en az emekli nüfusuna sahip şehir olurken, Ardahan’ın ardında 13 bin 98 kişiyle Bayburt, 13 bin 294 kişiyle ise Tunceli geldi.

Kaynak: Haber Merkezi