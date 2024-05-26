Dr. Kahraman’ın 50’nci yılı kutlandı

42 YILDIR İZMİT’TE

Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Emex Otel’de gerçekleşen kutlama programının açılışında söz alarak, “29 Ekim 1982 tarihinden bugüne 42 yıldır İzmit’te hekim olarak hizmet veren, çok sayıda sivil toplum kuruluşunda gönüllü faaliyetlere katılan, çeşitli projelerde görevler almış ama bunlardan daha önemli olanı, hepimizin sağlık problemi olduğunda ilk müracaat ettiğimiz ve kolay şifa bulmamızı sağlayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Kahraman ağabeyin mesleğindeki 50. yılını en içten saygı ve sevgilerimizle kutlarız” dedi. Platform üyeleri de daha sonra yaptıkları konuşmalarda Dr. Kahraman ile olan anılarını paylaştı.

ÇOK SAYIDA KATILIM OLDU

Toplantıda Kahraman Ailesi adına Dr. Halil İbrahim Kahraman’ın büyük kızı İngilizce Öğretmeni Şule Elif Demircioğlu konuşma yaptı. Akça Koca Platformu 50. Yıl Teşekkür Plaketi’ni Platform Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Dr. Alaattin Büyükkaya, Ahsen Okyar, Dr. İsmail Çapçı, Çetin Mut ve Ecz. Selçuk Arslan birlikte yazarımız da olan Dr. Halil İbrahim Kahraman’a sundu. Emex Otel’de gerçekleşen toplantıya çok sayıda platform üyesi katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi