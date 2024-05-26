Turizm Müdürlüğü lojmanları yıkılacak

DEPREME KARŞI RİSKLİ YAPI

Yapılan incelemeler sonucu Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No: 156’daki lojmanlarının bulunduğu toplam 6 katlı binanın deprem karşı riskli yapı olduğu tespit edildi. Tespitle birlikte yıkımına karar verilen binadaki müdürlük personelinin tahliye süreci başladı. Altındaki dükkânlarda İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi hizmet veren binanın yıkımı, tahliye sürecinin tamamlanmasıyla başlayacak.

KÜTÜPHANE İÇİN YER ARANIYOR

Binada oturan personelin büyük bir bölümü binadan taşınırken az sayıdaki personel de kısa sürede binadan çıkacak. Binanın altındaki dükkânların birinde hizmet veren İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi de binadan taşınmıştı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi için ise müdürlük tarafından geçici bir yer aranıyor. Binadaki tahliye sürecinin tamamlanması ve kütüphanenin taşınmasının ardından lojmanların yıkımına geçilecek.

YENİ BİNA DAHA SONRAYA

Kütüphaneye geçici yer için Kadıköy Mahallesi’nde araştırma yapılıyor. Yapılan araştırmalar sonucu mahallede bir yer bulunmazsa mahalleye en yakın noktada bir yer aranacak. Yıkım sonrası lojmanların yerine yeni bina yapılacak fakat bu binanın geçtiğimiz günlerde açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri sebebiyle kısa süre içerisinde yapılması düşünülmüyor.