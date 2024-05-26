Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Ağıralioğlu’nun partisi için hazırlıklar başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti’den ayrılan İstanbul eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, parti kuracağını açıklamıştı. Ağıralioğlu ile birlikte ekibi, kurulacak parti için çalışmalarını sürdürürken partinin Kocaeli Teşkilatları’nın oluşumu için de hazırlıklar başladı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Ağıralioğlu’nun partisi için hazırlıklar başladı mask
Ağıralioğlu’nun partisi için hazırlıklar başladı
Ağıralioğlu’nun partisi için hazırlıklar başladı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KOCAELİ TEŞKİLATI İÇİN HEYET KURULUYOR

TBMM’deki dikkat çeken konuşmalarıyla tanınan Yavuz Ağıralioğlu, 2018 yılında katıldığı İYİ Parti’den 2023 Genel Seçimleri öncesi atılan yanlış adımlar nedeniyle ayrıldığını ve kendisinin parti kuracağını ilan etmişti. Ağıralioğlu’nun kararı sonrası parti adı ve logosuna dair çalışmalar başlarken genel merkez kadrolarının oluşmasına yönelik adımlar da atıldı. Bu çalışmalar sonrasında kurulacak yeni partinin illerdeki teşkilatlanmasına yönelik çalışmalara hız verildi. Ağıralioğlu genel başkanlığında kurulacak yeni partinin Kocaeli İl Teşkilatı için 7 kişiden oluşacak istişare heyeti kuruluyor.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA BİR ARAYA GELİYOR

İstişare heyetindeki 5 isim belli olsa da henüz isimlere dair bir bilgi söz konusu değil. Heyet kurulduktan sonra kendi içerisinden bir il başkanını seçecek ve partinin Kocaeli’deki kurulum süreci başlayacak. Yeni partinin kurulum sürecini ve Yavuz Ağıralioğlu’nu yakından takip eden Kocaelili vatandaşlar sosyal medya platformlarında gruplar oluşturup teşkilatı kurma sürecini başlatmış durumda. Partinin adı ve logosu gibi detaylar ise sonbaharda yapılacak olan tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.

Ağıralioğlu’nun partisi için hazırlıklar başladı

# yeni, sosyal, parti, Kocaeli, TBMM

26 May 2024 - 17:14 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.840.594 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL