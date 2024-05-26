Ağıralioğlu’nun partisi için hazırlıklar başladı

KOCAELİ TEŞKİLATI İÇİN HEYET KURULUYOR

TBMM’deki dikkat çeken konuşmalarıyla tanınan Yavuz Ağıralioğlu, 2018 yılında katıldığı İYİ Parti’den 2023 Genel Seçimleri öncesi atılan yanlış adımlar nedeniyle ayrıldığını ve kendisinin parti kuracağını ilan etmişti. Ağıralioğlu’nun kararı sonrası parti adı ve logosuna dair çalışmalar başlarken genel merkez kadrolarının oluşmasına yönelik adımlar da atıldı. Bu çalışmalar sonrasında kurulacak yeni partinin illerdeki teşkilatlanmasına yönelik çalışmalara hız verildi. Ağıralioğlu genel başkanlığında kurulacak yeni partinin Kocaeli İl Teşkilatı için 7 kişiden oluşacak istişare heyeti kuruluyor.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA BİR ARAYA GELİYOR

İstişare heyetindeki 5 isim belli olsa da henüz isimlere dair bir bilgi söz konusu değil. Heyet kurulduktan sonra kendi içerisinden bir il başkanını seçecek ve partinin Kocaeli’deki kurulum süreci başlayacak. Yeni partinin kurulum sürecini ve Yavuz Ağıralioğlu’nu yakından takip eden Kocaelili vatandaşlar sosyal medya platformlarında gruplar oluşturup teşkilatı kurma sürecini başlatmış durumda. Partinin adı ve logosu gibi detaylar ise sonbaharda yapılacak olan tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.