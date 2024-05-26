8 ilçeye toplam 86 taksi plakası verilecek

İHALEYE ÇIKILACAK
Kocaeli’de vatandaşın ticari taksi ihtiyacının karşılanmasına yönelik adımlara devam ediliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede 86 yeni taksi plakasının trafiğe çıkmasını kararlaştırdı. Buna göre Başiskele’de 15, Çayırova’da 3, Darıca’da 2, Derince’de 25, Dilovası’nda 9, Gebze’de 2, Gölcük’te 15 ve Körfez’de 15 yeni taksi plakası için ihaleye çıkılacak.
DİĞER 4 İLÇEDE SAYI YETERLİ
İhalede muhammen bedelin ne kadar olacağına dair çalışmalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde devam ediyor. Kısa süre içerisinde yeni taksi plakaları için ihaleye çıkılması bekleniyor. Karamürsel, Kartepe, Kandıra ve İzmit’teki mevcut taksi sayısının yeterli olması ve talep olmaması sebebiyle bu ilçelere yeni plaka verilmeyecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.