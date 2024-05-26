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26 May 2024 - 17:15- Gündem G:

8 ilçeye toplam 86 taksi plakası verilecek

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Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük ve Körfez’de toplam 86 taksi plakası verilecek. Plakaların muhammen bedellerinin belirlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmalar sürüyor.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
8 ilçeye toplam 86 taksi plakası verilecek mask
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İHALEYE ÇIKILACAK

Kocaeli’de vatandaşın ticari taksi ihtiyacının karşılanmasına yönelik adımlara devam ediliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede 86 yeni taksi plakasının trafiğe çıkmasını kararlaştırdı. Buna göre Başiskele’de 15, Çayırova’da 3, Darıca’da 2, Derince’de 25, Dilovası’nda 9, Gebze’de 2, Gölcük’te 15 ve Körfez’de 15 yeni taksi plakası için ihaleye çıkılacak.

DİĞER 4 İLÇEDE SAYI YETERLİ

İhalede muhammen bedelin ne kadar olacağına dair çalışmalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde devam ediyor. Kısa süre içerisinde yeni taksi plakaları için ihaleye çıkılması bekleniyor. Karamürsel, Kartepe, Kandıra ve İzmit’teki mevcut taksi sayısının yeterli olması ve talep olmaması sebebiyle bu ilçelere yeni plaka verilmeyecek. 

 

 

# yeni, İzmit, Büyükşehir, Gölcük, Kocaeli, Derince, Körfez, Gebze

26 May 2024 - 17:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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