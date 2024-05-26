Tiyatro festivalinde takvim belli oldu

Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen Çocuk ve Genç Oyuncular Tiyatro Festivali’nin, 29’uncusu gerçekleşecek. 31 Mayıs-9 Haziran arasında düzenlenecek festival öncesi 30 Nisan Perşembe, saat 19:30’da, Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi Bahçesi’nde tanıtım kokteyli yapılacak. Kokteyl sonrası 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Cumhuriyet Bulvarı’nda kortej gerçekleşecek, saat 19.00’da ise Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde festivalin açılışı yapılacak. Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi tüm oyunlara ev sahipliği yapacak. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, açılış törenine ve oyunlara vatandaşları davet etti.
TARİH
SAAT
GRUP ADI
OYUN ADI
1 Haziran
12.00
Ada
Domates ile Gözlük
1 Haziran
15.00
Anonim
Şahane Lunapark
1 Haziran
18.00
Analiz
Tavuk Vakasının Epik Komedyası
2 Haziran
12.00
Armoni
Yıldızcı Kraliçe ile Akıllı Soytarılar
2 Haziran
15.00
Aksiyon
Tablet Kral Kitap Prens
2 Haziran
18.00
Art
Hisseli Harikalar Kumpanyası
7 Haziran
20.00
Grup İçses
Yıl Sonu Konseri (Şef: Agah Eroğlu)
8 Haziran
12.00
Atlantis
Sihirli Kemer
8 Haziran
15.00
Anatomi
Oyunun Sonu Yok
8 Haziran
18.00
Agon
Oyun Nasıl Oynanmalı
9 Haziran
12.00
Artı
Akıllı Soytarılar
9 Haziran
15.00
Aktüel
İnsanat Bahçesi
9 Haziran
18.00
Anadolu
Kantocu
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.