Tiyatro festivalinde takvim belli oldu

Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen Çocuk ve Genç Oyuncular Tiyatro Festivali’nin, 29’uncusu gerçekleşecek. 31 Mayıs-9 Haziran arasında düzenlenecek festival öncesi 30 Nisan Perşembe, saat 19:30’da, Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi Bahçesi’nde tanıtım kokteyli yapılacak. Kokteyl sonrası 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Cumhuriyet Bulvarı’nda kortej gerçekleşecek, saat 19.00’da ise Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde festivalin açılışı yapılacak. Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi tüm oyunlara ev sahipliği yapacak. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, açılış törenine ve oyunlara vatandaşları davet etti.

TARİH SAAT GRUP ADI OYUN ADI 1 Haziran 12.00 Ada Domates ile Gözlük 1 Haziran 15.00 Anonim Şahane Lunapark 1 Haziran 18.00 Analiz Tavuk Vakasının Epik Komedyası 2 Haziran 12.00 Armoni Yıldızcı Kraliçe ile Akıllı Soytarılar 2 Haziran 15.00 Aksiyon Tablet Kral Kitap Prens 2 Haziran 18.00 Art Hisseli Harikalar Kumpanyası 7 Haziran 20.00 Grup İçses Yıl Sonu Konseri (Şef: Agah Eroğlu) 8 Haziran 12.00 Atlantis Sihirli Kemer 8 Haziran 15.00 Anatomi Oyunun Sonu Yok 8 Haziran 18.00 Agon Oyun Nasıl Oynanmalı 9 Haziran 12.00 Artı Akıllı Soytarılar 9 Haziran 15.00 Aktüel İnsanat Bahçesi 9 Haziran 18.00 Anadolu Kantocu