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26 May 2024 - 17:18- Gündem G:

Tiyatro festivalinde takvim belli oldu

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Kocaeli Bölge Tiyatrosu Çocuk ve Genç Oyuncular Tiyatro Festivali, 31 Mayıs’ta başlıyor. Birçok oyunun izleyiciyle buluşacağı festival 9 Haziran’da sona erecek.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Tiyatro festivalinde takvim belli oldu mask
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Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen Çocuk ve Genç Oyuncular Tiyatro Festivali’nin, 29’uncusu gerçekleşecek. 31 Mayıs-9 Haziran arasında düzenlenecek festival öncesi 30 Nisan Perşembe, saat 19:30’da, Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi Bahçesi’nde tanıtım kokteyli yapılacak. Kokteyl sonrası 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Cumhuriyet Bulvarı’nda kortej gerçekleşecek, saat 19.00’da ise Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde festivalin açılışı yapılacak. Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi tüm oyunlara ev sahipliği yapacak. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, açılış törenine ve oyunlara vatandaşları davet etti. 

 

TARİH

SAAT

GRUP ADI

OYUN ADI

1 Haziran

12.00

Ada

Domates ile Gözlük

1 Haziran

15.00

Anonim

Şahane Lunapark

1 Haziran

18.00

Analiz

Tavuk Vakasının Epik Komedyası

2 Haziran

12.00

Armoni

Yıldızcı Kraliçe ile Akıllı Soytarılar

2 Haziran

15.00

Aksiyon

Tablet Kral Kitap Prens

2 Haziran

18.00

Art

Hisseli Harikalar Kumpanyası

7 Haziran

20.00

Grup İçses

Yıl Sonu Konseri (Şef: Agah Eroğlu)

8 Haziran

12.00

Atlantis

Sihirli Kemer

8 Haziran

15.00

Anatomi

Oyunun Sonu Yok

8 Haziran

18.00

Agon

Oyun Nasıl Oynanmalı

9 Haziran

12.00

Artı

Akıllı Soytarılar

9 Haziran

15.00

Aktüel

İnsanat Bahçesi

9 Haziran

18.00

Anadolu

Kantocu

 

# HER, Kocaeli

26 May 2024 - 17:18 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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