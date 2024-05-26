Denize giren 19 yaşındaki genç kayboldu

Aziziye Mahallesi, Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, KYK kursunda kalan 3 üniversite öğrencisi, denize girdi. Aralarında bulunan B.E.M. (19) gözden kaybolurken diğer gençler kendi çabalarıyla kıyıya çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, suda kaybolan genci bulmak için su altı ve üstünde arama çalışması başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.