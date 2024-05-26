Candeias’tan kariyer rekoru

KARİYERİNDE BİR İLK OLDU

Kariyerine 2007-2008 sezonunda Portekiz 2.lig ekiplerinden Varzim’de başlayan Daniel Candeias, bu sezon Kocaelispor formasıyla bir ilki yaşadı. Geçmiş yıllarda Porto, Granada, Huelva, Pacos Ferreira, Nürnberg, Metz, Portimonense, Nacional Mediara, Glasgow Rangers, Gençlerbirliği ve Alanyaspor formaları giyen, Portekiz Süper Ligi, La Ligi ve Süper Lig’de forma terleten Daniel Candeias kariyerinde ilk kez sezon boyunca tüm maçlarda ilk 11’de oynadı. Portekizli kanat oyuncusu bu sezon attığı 9 gol ve 7 asistle de skora katkı anlamında çok verimli bir sezon geçirmiş oldu.

EN ÇOK OYNAYAN OLDU

Kocaelispor formasıyla ligde oynanan 34 maçın tamamında sahaya ilk 11’de çıkan bu maçların 29unda 90 dakika sahada kalan Daniel Candeias, Play-Off ilk turunda da maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Candeias Altay maçında 86, Tuzla ve Giresun maçında 84, Erzurum maçında 83 ve Eyüp maçında 89 dakika sahada kalan Dani, oyundan çıktığı maçlarda da uzun süre sahada kalmış oldu. Bodrum maçında 63.dakikada oyundan çıkan Dani’nin en az süre aldığı maç bu karşılaşma oldu. Candeias bu sezon Kocaelispor formasıyla sahada en çok kalan isim oldu.