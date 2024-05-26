Serdar Topraktepe’ye sevgi seli

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Beşiktaş U-19 takımının başında görev yapan Kocaelispor’un eski futbolcusu ve kaptanı Serdar Topraktepe, A takımda yaşanan teknik direktör istifalarının ardından Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine getirilmişti. Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Beşiktaş’ın bu maçta da başında olan Serdar Topraktepe’ye Kocaelispor taraftarı tarafından da destek mesajları yağdı. Yeşil siyahlı taraftarlar, Kocaelispor forması giydiği dönemde özellikle depremden sonraki sezonda gösterdiği fedakarlıkla taraftarın gönlünde taht kuran Serdar Topraktepe’nin Kocaelispor’a kazandırılması gerektiğini de ifade ettiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.