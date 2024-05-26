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Serdar Topraktepe’ye sevgi seli

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Beşiktaş’ta yaşanan teknik direktör istifalarının ardından iki farklı dönemde göreve getirilen Serdar Topraktepe, Beşiktaş’ın Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor’u yendiği maçta da kulübedeydi.

Gökhan Beşiktaş
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TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Beşiktaş U-19 takımının başında görev yapan Kocaelispor’un eski futbolcusu ve kaptanı Serdar Topraktepe, A takımda yaşanan teknik direktör istifalarının ardından Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine getirilmişti. Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Beşiktaş’ın bu maçta da başında olan Serdar Topraktepe’ye Kocaelispor taraftarı tarafından da destek mesajları yağdı. Yeşil siyahlı taraftarlar, Kocaelispor forması giydiği dönemde özellikle depremden sonraki sezonda gösterdiği fedakarlıkla taraftarın gönlünde taht kuran Serdar Topraktepe’nin Kocaelispor’a kazandırılması gerektiğini de ifade ettiler.

 

# ifade, Türkiye, kocaelispor

26 May 2024 - 18:32 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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