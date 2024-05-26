Hodri Meydan Kandıra’daydı

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR
Haluk Bozo’nun istifasının ardından değişime giden dernek yönetiminde Yunus Emre Sönmez başkan olmuştu. Yeni sezonda yeni bir yapılanma amaçlayan dernek yönetimi bu kapsamda Kandıra İlçesi’ndeki Kocaelispor taraftarıyla bir araya geldi. Derneğin sosyal medya hesaplarından ziyaretle ilgili olarak, “Tribünümüzün yeni yapılanması münasebetiyle Kandıra’daki kardeşlerimizle verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Tek tek hepsine misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi sunarız. Kalbi Kocaelispor ile atan her semt, her mahalle, her sokakta bu tür ziyaretlerimizi ara vermeden sürdüreceğiz. Saygı ve selamlarımızla” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.