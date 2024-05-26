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Suudi Arabistan'dan 12 yıl sonra Şam adımı

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Suudi Arabistan, diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ardından 12 yıl sonra Şam'a büyükelçi atadı.

Suudi Arabistan'dan 12 yıl sonra Şam adımı mask
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Suudi Arabistan'ın, 12 yıl aradan sonra Şam'a büyükelçi atadığı belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Faysal bin Suud el-Micfil, Şam'a büyükelçi olarak atandı.

Micfil, atamadan ötürü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

Böylelikle Micfil, Suriye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ardından Şam'a atanan ilk büyükelçi oldu.

SUUDİ ARABİSTAN-SURİYE İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan, 2011'de Suriye'de iç savaşın patlak vermesinden yaklaşık 1 yıl sonra Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

Şam yönetiminin 7 Mayıs 2023'te Arap Birliği'ne geri dönmesine karar verilmesinin ardından 9 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkilerinin yeniden tesis edildiğini duyurmuştu.

Suriye’deki Beşar Esad yönetimi de 11 yıl aradan sonra 6 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'a büyükelçi atamıştı.

Kaynak: AA

26 May 2024 - 18:38 Kocaeli- Dünya --- Okunma

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