Sakarya’da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Hızar Mahallesi'nde, N.A. idaresindeki otomobil ile O.A.'nın kullandığı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha sonra Ferizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Semahat Akbıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.