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26 May 2024 - 19:38- Türkiye G:

Sakarya’da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sakarya’da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Sakarya’da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Hızar Mahallesi'nde, N.A. idaresindeki otomobil ile O.A.'nın kullandığı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada sürücü N.A. ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Ferizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Semahat Akbıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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26 May 2024 - 19:38 İHA Sakarya- Türkiye --- Okunma

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