Sakarya’da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Hızar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, N.A. idaresindeki 54 AL 572 plakalı Opel marka otomobil ile O.A. idaresindeki 54 AKK 143 plakalı Volkswagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.A. ve otomobilde bir kişi ile minibüste yolcu olarak bulunan H.K. ve H.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.