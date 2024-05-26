Sanayi site yönetimi hakkında suç duyurusu

HAZİRAN AYINDA KURUL YAPILACAK

Özgür Can başkanlığındaki S.S. Başiskele Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi, haziran ayında olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Genel kurulda kooperatif ortakları yeni dönem başkanını, yönetimini ve kurullarda görev alacak üyelerini seçecek. Genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Behlül Metin ve yönetim listesi, mevcut yönetim hakkında suç duyurusunda bulundu.

BİLGİLERİ VERMEYİ REDDETTİLER

Behlül Metin’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bilgilerin bize verilmesi için kooperatife dilekçe yazdık. Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nu (KVK) kapsamında olmamasına rağmen rakibimiz ve mevcut yönetim, üyelere ulaşıp programımızı kendilerine ulaştırmamıza engel olmak için suç teşkil edecek şekilde bilgileri vermeyi reddetti. Bunun üzerine bilgileri kooperatif olarak bağlı olduğumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden talep ettik.

EŞİT ŞARTLARDA SEÇİME GİREMİYORUZ

İl Müdürlüğü, bilgileri kooperatifin verebileceğini belirtti ama kanuni hakkımız olan bilgileri kooperatif vermiyor. Antidemokratik şekilde engelleniyoruz, eşit şartlarda seçime giremiyoruz. Devletin demokratik hakları içeren kanun ve yönetmeliklerinin keyfi olarak bahanelerle engellenmesi suçtur. Hakkımız aramak için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık.”