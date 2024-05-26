Sanayi site yönetimi hakkında suç duyurusu

HAZİRAN AYINDA KURUL YAPILACAK
Özgür Can başkanlığındaki S.S. Başiskele Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi, haziran ayında olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Genel kurulda kooperatif ortakları yeni dönem başkanını, yönetimini ve kurullarda görev alacak üyelerini seçecek. Genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Behlül Metin ve yönetim listesi, mevcut yönetim hakkında suç duyurusunda bulundu.
BİLGİLERİ VERMEYİ REDDETTİLER
Behlül Metin’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bilgilerin bize verilmesi için kooperatife dilekçe yazdık. Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nu (KVK) kapsamında olmamasına rağmen rakibimiz ve mevcut yönetim, üyelere ulaşıp programımızı kendilerine ulaştırmamıza engel olmak için suç teşkil edecek şekilde bilgileri vermeyi reddetti. Bunun üzerine bilgileri kooperatif olarak bağlı olduğumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden talep ettik.
EŞİT ŞARTLARDA SEÇİME GİREMİYORUZ
İl Müdürlüğü, bilgileri kooperatifin verebileceğini belirtti ama kanuni hakkımız olan bilgileri kooperatif vermiyor. Antidemokratik şekilde engelleniyoruz, eşit şartlarda seçime giremiyoruz. Devletin demokratik hakları içeren kanun ve yönetmeliklerinin keyfi olarak bahanelerle engellenmesi suçtur. Hakkımız aramak için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık.”
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kanka - Nedir bu site yönetimlerinden ülkenin çektiği. Başa geçen kendini padişah zannediyor, hemen davranışları yaşam şekilleri varıyetleri değişiyor. Yönetici olup da mal varlığı azalan hiç kimseye ömrüm boyunca rastlamadım. Herkesin ağzında besmele , çalarken bile besmele çeker hale geldik.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.