MediaMarkt vatandaşı mağdur mu etti?

Ak yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “29 Ekim 2023 tarihinde İzmit MediaMarkt firmasından 10 bin 299 lira + cihaz koruma sigortası olan 1999 lira ile toplam 12 bin 298 TL’lik Xiaomi Robot Vacuum S10t robot süpürgenin aldım. Ancak o günden beri hiç süpürmediğini fark ettim. Yapılan haritalandırma ile sorunun alakası yok. Ürün, kendi kendine şarj istasyonuna giriyor çıkıyordu. Su haznesi kendi kendine çatladı. Garanti kapsamında olduğu için aldığım mağazaya gittim şikayetleri dile getirdim ve cihazı tüm aksesuarları ile verdim. 2 hafta sonra cihaz onarılamadı, gelin çekinizi alın diye mesaj gönderildi.

NE TAMİR EDİLDİ NE CİHAZ BEDELİ ÖDENDİ

Bir de cihazı alırken cihaz koruma sigortası da yaptırmıştım. Bu cihaz koruma için ekstra 1999 TL ödeme yaptım. Buna rağmen ne cihaz tamir edildi ne de bana cihazın bedeli ödendi. Cihaz bedeli şuan 16-18 bin TL arası. Bana dalga geçer gibi 6 bin 170 TL’lik hediye çeki sunuldu. Bunun cihaz sigortası tarafından verildiği söylendi. Ben sigortaya gerek kalmadan ürün garantisi kapsamında tarafıma süpürgenin muadilini veya şu anki mevcut ücretini ve yaptırmış olduğum cihaz koruma sigorta parasını tarafıma talep ettim ve itirazda bulundum. Tüketici haklarına da gerekli şikayeti bildirdim.. Benim ürünüm fabrikasyondan bozuk ise karşılığı bu mudur?”