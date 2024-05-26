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Özel halk otobüsü bakımları yapılmalı

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İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde 24 Mayıs Cuma günü saat 08.50 sularında çarşıya giden 41 J 0271 plakalı özel halk otobüsü hakkında bisiklet, motosiklet ve elektrikli scooter kullanan sürücüler şikayette bulundu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Özel halk otobüsü bakımları yapılmalı mask
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Bir sürücü şikayetinde, “Ben işime gitmek için sabah 08.50 sularında bu otobüsün arkasında elektrikli scooter sürüyordum. Bu otobüs saldığı siyah egzoz dumanı ile beni çok rahatsız etti. Duman sebebiyle nefes almakta problem yaşadım. Bu otobüsün bakımlarının yapılıp yapılmadığını merak ediyorum. Diğer otobüslerde böyle bir problem yok. Araçların denetimleri ve bakımlarının düzenli yapılması konusunda yetkililer gereğini yapmalı” dedi.

 

26 May 2024 - 20:08 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Şikayet edenlerin hepsi yola fırlar önune çıkar kontrolsuz giderler ve kazaya sebep olurlar onlar önce trafikte gitmeyi ögrensinler

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 21:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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