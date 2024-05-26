Özel halk otobüsü bakımları yapılmalı

Bir sürücü şikayetinde, “Ben işime gitmek için sabah 08.50 sularında bu otobüsün arkasında elektrikli scooter sürüyordum. Bu otobüs saldığı siyah egzoz dumanı ile beni çok rahatsız etti. Duman sebebiyle nefes almakta problem yaşadım. Bu otobüsün bakımlarının yapılıp yapılmadığını merak ediyorum. Diğer otobüslerde böyle bir problem yok. Araçların denetimleri ve bakımlarının düzenli yapılması konusunda yetkililer gereğini yapmalı” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Şikayet edenlerin hepsi yola fırlar önune çıkar kontrolsuz giderler ve kazaya sebep olurlar onlar önce trafikte gitmeyi ögrensinler
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.