Özel halk otobüsü bakımları yapılmalı

Bir sürücü şikayetinde, “Ben işime gitmek için sabah 08.50 sularında bu otobüsün arkasında elektrikli scooter sürüyordum. Bu otobüs saldığı siyah egzoz dumanı ile beni çok rahatsız etti. Duman sebebiyle nefes almakta problem yaşadım. Bu otobüsün bakımlarının yapılıp yapılmadığını merak ediyorum. Diğer otobüslerde böyle bir problem yok. Araçların denetimleri ve bakımlarının düzenli yapılması konusunda yetkililer gereğini yapmalı” dedi.