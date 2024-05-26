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İş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

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Esenyurt’ta alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralının ve saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerine silahlı saldırı: 1 ölü mask
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Olay, saat 16.00 sıralarında Koza Mahallesi 1655. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Alican Bakır (24) ve Burak Tatlıdede’nin iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda Burak Tatlıdede hayatını kaybederken, Alican Bakır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Alican Bakır’ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, saldırgan kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralının ve saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

# sevk, polis, çalışma

26 May 2024 - 20:11 - Türkiye --- Okunma

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