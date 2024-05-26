İki grubun kavgasında kan aktı, çok sayıda gözaltı var!

Edinilen bilgilere göre; İzmit Ncity Otoparkının olduğu bölgede iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, bir kişi bıçaklandı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine emniyet ekipleri gelirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.