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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
26 May 2024 - 21:01- Asayiş G:

İki grubun kavgasında kan aktı, çok sayıda gözaltı var!

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İzmit’te iki grup birbirine girdi. Çıkan kavgada bir kişi bıçaklanırken yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
İki grubun kavgasında kan aktı, çok sayıda gözaltı var!
İki grubun kavgasında kan aktı, çok sayıda gözaltı var!
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Edinilen bilgilere göre; İzmit Ncity Otoparkının olduğu bölgede iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, bir kişi bıçaklandı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine emniyet ekipleri gelirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İki grubun kavgasında kan aktı, çok sayıda gözaltı var!

İki grubun kavgasında kan aktı, çok sayıda gözaltı var!

# İzmit, emniyet

26 May 2024 - 21:01 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Deniz - Ncity olduğu bölgede sürekli bir olay oluyor. Orada güvenlik önlemlerinin daha sıkı olması gerekiyor sanki

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 26 Mayıs 21:17
02

Efendi - Burasıda kent meydanı gibi pislik mekanı olmaya başladı..... bu şehir bıktı sizin gibilerden... beter olun beter..gün yüzü görmeyin

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 21:16
01

Fahrettin Yolcu - Neyi paylaşamıyorsunuz acaba ey millet ey gençlik 05392487138.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 21:06
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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