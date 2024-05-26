Edinilen bilgilere göre; İzmit Ncity Otoparkının olduğu bölgede iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, bir kişi bıçaklandı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine emniyet ekipleri gelirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İki grubun kavgasında kan aktı, çok sayıda gözaltı var!
İzmit’te iki grup birbirine girdi. Çıkan kavgada bir kişi bıçaklanırken yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.
26 May 2024 - 21:01 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma Yazdır
Mahreç Selda Hatun Tan
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Deniz - Ncity olduğu bölgede sürekli bir olay oluyor. Orada güvenlik önlemlerinin daha sıkı olması gerekiyor sanki
Efendi - Burasıda kent meydanı gibi pislik mekanı olmaya başladı..... bu şehir bıktı sizin gibilerden... beter olun beter..gün yüzü görmeyin
Fahrettin Yolcu - Neyi paylaşamıyorsunuz acaba ey millet ey gençlik 05392487138.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.