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26 May 2024 - 21:05- Türkiye G:

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray

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Süper Lig'de rekorlarla tarihe geçen şampiyonluk yarışı noktalandı. Son haftaya 3 puanlık avantajla giren Galatasaray, Konya deplasmanına çıktı. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u evinde ağırladı. Karşılaşmalar sarı lacivertlilerin 6-0, sarı kırmızıların ise 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçlarla Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray oldu.

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray mask
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Süper Lig'de şampiyon belli oldu.

Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında, Fenerbahçe ise Kadıköy'de küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor karşısında sahaya çıktı.

Maçları sarı lacivertliler 6-0, sarı kırmızılar ise 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin golleri 8. dakikada Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 35. dakika Tadic, 66'da Osayi, 76'da Serdar Dursun ve 78'de King'ten geldi.

Galatasaray'ın gollerini ise 30 ve 51. dakikalarda Icardi, 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78'de Prip attı.

Bu sonuçlarla birlikte Okan Buruk liderliğinde Galatasaray, Süper Lig 2023-2024 şampiyonu oldu.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 102 yaptı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti.

26 May 2024 - 21:05 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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