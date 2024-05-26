Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon belli oldu.
Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında, Fenerbahçe ise Kadıköy'de küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor karşısında sahaya çıktı.
Maçları sarı lacivertliler 6-0, sarı kırmızılar ise 3-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin golleri 8. dakikada Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 35. dakika Tadic, 66'da Osayi, 76'da Serdar Dursun ve 78'de King'ten geldi.
Galatasaray'ın gollerini ise 30 ve 51. dakikalarda Icardi, 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78'de Prip attı.
Bu sonuçlarla birlikte Okan Buruk liderliğinde Galatasaray, Süper Lig 2023-2024 şampiyonu oldu.
Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 102 yaptı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ks - Midem bulandı
Efendi - Bizi ilgilendirmez biz kocaelisporuz..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.