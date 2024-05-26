Mersin'de feci kaza: 10 ölü, 30'dan fazla yaralı var

Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yeniceoba'yı geçtikten sonra meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen bir otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 30'dan fazla yaralı ise Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.
Ölü sayısının artabileceği belirtilirken ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hrun - Allah rahmet eylesin Mersin Adana osmaniye Antep otobanı çok yoğun coguda tır kamyon denetim yok hız çok denetim sadece radar kurmaklada olmuyor..zaten şehirlerin icinden geçiyor.acilrn kamyon tirlara başka yol.yapilmali ve dentlenmeli
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.