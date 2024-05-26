26 May 2024 - 21:12 - Spor

Ankaragücü 1.Lig’e düştü

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etti. Bu skorla MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda etti. Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; İstanbulspor ile Fatih Karagümrük’ün ardından Pendikspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düştü.