Ankaragücü 1.Lig’e düştü

Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; İstanbulspor ile Fatih Karagümrük’ün ardından Pendikspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düştü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Saponora'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
63. dakikada Trezeguet'in penaltı noktasına doğru çıkardığı topu iyi takip eden Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Banadır Güngördü'nün sağından ağalarla buluştu. 1-1
79. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ taraftan kullandığı korner atışında kafa ile kale sahası içine gönderilen topu iyi takip eden Ali Sowe, meşin yuvarlağı kaleci Muhammet Taha Tepe'nin üstünden ağalarla buluşturdu. 1-2
88. dakikada Arif Boşluk'un ceza sahası içine ortasında Enis Destan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-2
90. dakikada Pepe, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Pasında ise Enis Destan topu ağalarla buluşturdu. 3-2
90+3. Ali Kaan'ın Umut Bozok'u düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Enis Destan meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan ağalarla buluşturdu. 4-2
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhan Sesigüzel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkoviç, Eren Elmalı (Arif Boşluk dk. 83), Berat Özdemir (Visca dk. 61), Umut Güneş, Bardhi (Kerem Şen dk. 19) (Umut Bozok dk. 83), Trezeguet (Trezeguet dk. 83), Pepe, Enis Destan
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Mehmet Can Aydın, Mehmet Can Aydın, Salih Malkoçoğlu, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya (Kazımcan Karataş dk. 78), Uros Radakoviç, Mujakiç, Kitsio, Ali Kaan, Bassogog (Cephas dk. 83), Filps (Bajic dk. 88), Saponara (Efkan Bekiroğlu dk. 78), Chatzigiovanis, Ali Sowe (Macheda dk. 83)
Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Tuna Türkmen, Abdurrahim Dursun, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Chatzigiovanis (dk. 24) , Ali Sowe (dk. 79)(MKE Ankaragücü), Visca (dk. 63) , Enis Destan (dk. 88, 90 ve 90+3)(Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Baniya, Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Bahadır Güngördü, Webo (t.e), Radakovic, Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü)
Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; İstanbulspor ile Fatih Karagümrük’ün ardından Pendikspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düştü.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hakkettin Ankara Gucu - Az olmus bence amatöre düşsün
Bu ülkenin Galatasaray'dan besiktastan köklü başkent takımı ankaragucunun başkani hakeme yumruk attı . .boyle rezillifi en son fatih terim İsviçre'de yapmıştı o bile yumruk atmadı.
.Başkentin takimi olmaktan utan.
Hakettin Ankaragucu
Hasan Yavuz - Beter ol Ankaragücü 2 sezon önce kardeşin bursa ve dost dediğin kocaelispor'u küme düşürdün.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.