Süper Lig’de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, maç sonrası Galatasaray taraftarı İzmit Yürüyüş Yolu’na kutlamaya çıktı. Kutlamaların en ilginç görüntüsü ise Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin formasını taşıyan bir taraftarın Galatasaraylılara üçlü çektirmesiydi.
26 May 2024 - 21:21- Gündem Güncelleme:
İzmit’te Fenerbahçe formasıyla Galatasaraylılara üçlü çektirdi
Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası İzmit’te ilginç görüntüler yaşandı. Fenerbahçe formalı bir genç Galatasaraylılara üçlü çektirdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
41 - O taraftar cinconludur
Misafir - Bravo hepsine özlediğimiz görüntüler bunlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.