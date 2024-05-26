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26 May 2024 - 21:21- Gündem G:

İzmit’te Fenerbahçe formasıyla Galatasaraylılara üçlü çektirdi

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Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası İzmit’te ilginç görüntüler yaşandı. Fenerbahçe formalı bir genç Galatasaraylılara üçlü çektirdi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
İzmit’te Fenerbahçe formasıyla Galatasaraylılara üçlü çektirdi
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Süper Lig’de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, maç sonrası Galatasaray taraftarı İzmit Yürüyüş Yolu’na kutlamaya çıktı. Kutlamaların en ilginç görüntüsü ise Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin formasını taşıyan bir taraftarın Galatasaraylılara üçlü çektirmesiydi.

# İzmit

26 May 2024 - 21:21 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Misafir - Bravo hepsine özlediğimiz görüntüler bunlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 21:38

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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