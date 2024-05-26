Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğu sonrası İzmit Yürüyüş Yolu’nda Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamasına çıktı. Kocaelisporlu taraftarlar da Yürüyüş Yolu’na çıkarken polis ekipleri kavga çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Galatasaraylı taraftarların önünde, Galatasaray bayrağı yakan Kocaelisporlu taraftarlara polis ekipleri müdahale ederken, grup polis ekiplerinin müdahalesi ile dağıtıldı.
26 May 2024 - 21:28- Asayiş Güncelleme:
Yürüyüş Yolu’nda bayrak yakan Kocaelisporlulara müdahale
İzmit Yürüyüş Yolu’nda Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamasına çıkarken, Kocaelisporlu taraftarlar Galatasaray bayrağı yaktı, gruba polis müdahale etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Ks - Helal olsun
1966 - Sari kirmizi renkli caputlarin sehrimde yeri yok
Ahmet Kayar - Tebrik etmek gerekirken sözde taraftar grubu bu kez stadyum dışında ne olduklarını göstermiş. Beyinleri nasıl çalışıyor belli değil.
Can - Futbol artık terör olmuş
Yarimcali - Boş işler yaksan ne olur yakmasan ne olur işsiz güçsüz gidin iş bul çalış bos işlerle uğraşma
Burası İzmit - O gese bayrağı yakılır.
Soydan - Böyle bir şey var mı yaa ne sevinmesini ne de üzülmesini biliyoruz
İzmitli - Bayrak yakanlar Kocaelispor lü görünümlü fenevbahçe lilerdir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.