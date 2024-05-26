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26 May 2024 - 21:28- Asayiş G:

Yürüyüş Yolu’nda bayrak yakan Kocaelisporlulara müdahale

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İzmit Yürüyüş Yolu’nda Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamasına çıkarken, Kocaelisporlu taraftarlar Galatasaray bayrağı yaktı, gruba polis müdahale etti.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Yürüyüş Yolu’nda bayrak yakan Kocaelisporlulara müdahale
Yürüyüş Yolu’nda bayrak yakan Kocaelisporlulara müdahale
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Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğu sonrası İzmit Yürüyüş Yolu’nda Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamasına çıktı. Kocaelisporlu taraftarlar da Yürüyüş Yolu’na çıkarken polis ekipleri kavga çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Galatasaraylı taraftarların önünde, Galatasaray bayrağı yakan Kocaelisporlu taraftarlara polis ekipleri müdahale ederken, grup polis ekiplerinin müdahalesi ile dağıtıldı.   

# polis, İzmit

26 May 2024 - 21:28 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
06

Ahmet Kayar - Tebrik etmek gerekirken sözde taraftar grubu bu kez stadyum dışında ne olduklarını göstermiş. Beyinleri nasıl çalışıyor belli değil.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 21:54
04

Yarimcali - Boş işler yaksan ne olur yakmasan ne olur işsiz güçsüz gidin iş bul çalış bos işlerle uğraşma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 21:46
02

Soydan - Böyle bir şey var mı yaa ne sevinmesini ne de üzülmesini biliyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 21:39
01

İzmitli - Bayrak yakanlar Kocaelispor lü görünümlü fenevbahçe lilerdir.

Yanıtla . 8Beğen . 9Beğenme 26 Mayıs 21:34
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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