Çocukların oynadığı yer bu kadar pis olur mu?

Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, “Burası kentin göbeğinde bulunan bir halı saha. Burada her yaştan çocuk gelerek oyunlar oynuyor ama sahanın içi ve çevresi pislik içinde. Belediye ekipleri burayı temizlemiyor mu? Çocukların oynadığı alanların temiz tutulması için ekipler daha hassas olmalıyken vaziyet bu şekilde. Yetkililer bu konuda daha hassas olmalı. Gereken yapılmalı” dedi.