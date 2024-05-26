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Çocukların oynadığı yer bu kadar pis olur mu?

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İzmit Kadıköy Mahallesi Hayırsevenler Sokak’ta bulunan halı saha bakımsızlığı ile tepki çekti.

Çocukların oynadığı yer bu kadar pis olur mu? mask
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Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, “Burası kentin göbeğinde bulunan bir halı saha. Burada her yaştan çocuk gelerek oyunlar oynuyor ama sahanın içi ve çevresi pislik içinde. Belediye ekipleri burayı temizlemiyor mu? Çocukların oynadığı alanların temiz tutulması için ekipler daha hassas olmalıyken vaziyet bu şekilde. Yetkililer bu konuda daha hassas olmalı. Gereken yapılmalı” dedi.

 

# HER, mahalle

26 May 2024 - 22:11 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Duyarlı Vatandaş - Oraya o,pisliği yapanlar çocukların velileri ,,,acaba merak ediyorum evlerinde,de , böylemi olur,,bu yaratıklar,,,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mayıs 00:08

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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