Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zircirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, sosyal medya hesabındanpaylaşım yaparak kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi:
"Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.