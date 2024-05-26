Stadyum Yolu’nda eksikler giderilmeli

Bağlantı yolunda yapılan köprüde yayaların kullanacağı bölgeler için vatandaşların şikayeti bulunuyor. Vatandaşlar, “Stadyum yolu için çalışmalar devam ediyor fakat yaya geçidini kullanacak vatandaşlar için bu eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Yaya yolu ile dere arasında korkuluklar hızlıca takılmalı. Bu konuda yetkililerin gereğini yapacağına inanıyoruz” dedi.