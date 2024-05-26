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Stadyum Yolu’nda eksikler giderilmeli

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Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’na ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan Alilahya- Köseköy Bağlantı Yolu için birimler hummalı şekilde çalışmalara devam ediyor.

Stadyum Yolu’nda eksikler giderilmeli mask
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Bağlantı yolunda yapılan köprüde yayaların kullanacağı bölgeler için vatandaşların şikayeti bulunuyor. Vatandaşlar, “Stadyum yolu için çalışmalar devam ediyor fakat yaya geçidini kullanacak vatandaşlar için bu eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Yaya yolu ile dere arasında korkuluklar hızlıca takılmalı. Bu konuda yetkililerin gereğini yapacağına inanıyoruz” dedi.

 

26 May 2024 - 23:12 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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