Stadyum Yolu’nda eksikler giderilmeli

Bağlantı yolunda yapılan köprüde yayaların kullanacağı bölgeler için vatandaşların şikayeti bulunuyor. Vatandaşlar, “Stadyum yolu için çalışmalar devam ediyor fakat yaya geçidini kullanacak vatandaşlar için bu eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Yaya yolu ile dere arasında korkuluklar hızlıca takılmalı. Bu konuda yetkililerin gereğini yapacağına inanıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.