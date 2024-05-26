Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Edinilen bilgilere göre, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan şahsın kullandığı otomobil, Gölbaşı Caddesi Eskisaray Camii yakınlarında yol kenarında kutlama yapan taraftarları izleyen 9 yaşındaki Ahmet Sami A.’ya çarptı. Şahıs küçük çocuğa çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçarken, çarpmanın şiddetiyle yaralanan küçük çocuğun yardımına kutlama yapan taraftarlar koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğa çarparak kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.