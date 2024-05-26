Feci kazada gözyaşları sel oldu

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde meydana geldi. Adana istikametinden gelen 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri kamyon 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 39 kişi Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Kazada ölenlerin yakınları, acı haber sonrası olay yerine akın etti. Bölgeye gelen vatandaşlar gözyaşlarına boğulurken, bazıları sinir krizi geçirdi. Yetkililer, acılı vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.