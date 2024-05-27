Çalışma sonrası kaldırım yapılmadan bırakıldı

Vatandaşlar, “İSU burada kanalizasyon gideri için künk döşedi ve iş bitimi sonrasında geçici olarak mıcır döküldü. Aradan 10 gün geçmesine rağmen ne asfalt atıldı ne de kaldırım yapıldı. İlk yağmurda dökülen mıcır taşları araç yoluna taştı. Yetkililerin burayla ilgili gerekli işi yapmalarını bekliyoruz” talebinde bulundu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.