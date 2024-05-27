Çalışma sonrası kaldırım yapılmadan bırakıldı

Vatandaşlar, “İSU burada kanalizasyon gideri için künk döşedi ve iş bitimi sonrasında geçici olarak mıcır döküldü. Aradan 10 gün geçmesine rağmen ne asfalt atıldı ne de kaldırım yapıldı. İlk yağmurda dökülen mıcır taşları araç yoluna taştı. Yetkililerin burayla ilgili gerekli işi yapmalarını bekliyoruz” talebinde bulundu.