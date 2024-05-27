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Derbent’te öğretmenler için vefa buluşması

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Yaklaşık çeyrek asırdır Derbent Ortaokulu’nda görev yapan, 21 yıl öğretmenlik ve son 4 yıldır da okul müdürlüğü görevinde bulunan Ethem Nuri Tuncer çok anlamlı bir organizasyona imza atıyor.

Derbent’te öğretmenler için vefa buluşması mask
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Tuncer, Türkiye’de belki de ilk kez Derbent İlkokulu ve Ortaokulu’nda görev yapmış öğretmenleri 1 Haziran Cumartesi günü vefa buluşmasında bir araya gelecek. Okulun bahçesinde gerçekleşecek program saat 13.00 gibi başlayacak.

GELENEKSEL HALE GETİRECEKLER

Tuncer, hayatta olan öğretmenlere tek tek ulaşıp davet etti. Vefa buluşmasına ayrıca il ve ilçe protokolü de davetli. Konuşmaların ardından okulun basketbol sahasında konuklara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Derbent Ortaokulu Müdürü Ethem Nuri Tuncer, “Son dönemde öğretmenlere şiddetin önlenmesine dair bazı eylemler yapılıyor. Öğretmenin kıymetini anlamak, anlatmak için bu tür bir vefa buluşmasının etkili olabileceğini düşündüm. Halkımız da katılım sağlayacak. İnşallah bu vefa buluşmalarını geleneksel hale getirip, yaygınlaşmasına da vesile oluruz” dedi.  Tuncer, organizasyon için kendilerine her zaman yanlarında olan Derbent Mahalle Muhtarı Erdal Baş’ın destek verdiğini söyledi. Ethem Nuri Tuncer yerel ve ulusal, yazılı ve görsel basını da bu anlamlı organizasyonu takip etmeye davet etti.

 

# HER, mahalle, Türkiye, ilçe

27 May 2024 - 01:00 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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