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O ilde ekmeğe yapılan zam geri çekildi

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Elazığ’da ekmeğe yapılan 2 TL zam geri çekildi. Elazığ Valiliği'nin itirazı üzerine 8 TL’den 10 TL’ye çıkarılan ekmek 8 TL’den satılmaya devam edilecek.

O ilde ekmeğe yapılan zam geri çekildi mask
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Elazığ Fırıncılar Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız, esnafın talebi üzerine ekmeğe zam yapıldığını belirterek, Elazığ’da 8 TL’ye satılan 200 gram somun ve açık ekmeğin 2 TL’lik zamla beraber 10 TL’ye yükseldiğini duyurmuştu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman ekmeğe yapılan 2 liralık zamma itiraz etti. 8 TL’ye satılan ekmeğe gelen 2 TL’lik zam Vali Ömer Toraman’ın kararıyla yeniden eski fiyatıyla satılmaya devam edecek. Kararın ilgili oda ve yetkililere tebliğ edildiği, ekmeği 8 liradan satmayanlarla ilgili de gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Zam

27 May 2024 - 00:45 - Türkiye --- Okunma

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