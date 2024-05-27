O ilde ekmeğe yapılan zam geri çekildi

Elazığ Fırıncılar Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız, esnafın talebi üzerine ekmeğe zam yapıldığını belirterek, Elazığ’da 8 TL’ye satılan 200 gram somun ve açık ekmeğin 2 TL’lik zamla beraber 10 TL’ye yükseldiğini duyurmuştu.
Elazığ Valisi Ömer Toraman ekmeğe yapılan 2 liralık zamma itiraz etti. 8 TL’ye satılan ekmeğe gelen 2 TL’lik zam Vali Ömer Toraman’ın kararıyla yeniden eski fiyatıyla satılmaya devam edecek. Kararın ilgili oda ve yetkililere tebliğ edildiği, ekmeği 8 liradan satmayanlarla ilgili de gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.