Emeklilerin gözü kulağı kabineden gelecek haberlere çevrildi. Yılda iki kez zam uygulamasının kalkmasıyla beraber bayram ikramiyelerini bekleyen emeklinin aklında tek soru var. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine dair konuştu. Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda gazetecilerle yapılan toplantıda konuşan Işıkhan şunları söyledi:
"Emekli bayram ikramiyelerini 3 bine çıkardık, takvim çalışmaları devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz, takvim yakında duyurulur"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.