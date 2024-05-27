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27 May 2024 - 01:30- Ekonomi G:

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusu emekliler tarafından merak edilirken ikramiyelerin yatacağı tarihi Çalışma Bakanı Işıkhan duyurdu.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? mask
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Emeklilerin gözü kulağı kabineden gelecek haberlere çevrildi. Yılda iki kez zam uygulamasının kalkmasıyla beraber bayram ikramiyelerini bekleyen emeklinin aklında tek soru var. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine dair konuştu. Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda gazetecilerle yapılan toplantıda konuşan Işıkhan şunları söyledi:

"Emekli bayram ikramiyelerini 3 bine çıkardık, takvim çalışmaları devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz, takvim yakında duyurulur"

Kaynak: Haber Merkezi

# VAR, çalışma, sosyal, Zam

27 May 2024 - 01:30 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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