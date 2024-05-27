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Otomobile giren yılan böyle çıktı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobile giren yılan hem korkuttu hem de uğraştırdı. Karbondioksit gazı sıkıldıktan bir süre sonra otomobilden sarkarak çıkan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Otomobile giren yılan böyle çıktı mask
Otomobile giren yılan böyle çıktı
Otomobile giren yılan böyle çıktı
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Hatipköy Mahallesi’nde otomobilinin içine yılan girdiğini fark eden sürücü, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin incelemeleri neticesinde yılanın otomobilin motor kısmına girdiği tespit edildi. Ekipler, karbondioksit içerikli tüp yardımıyla yılanın otomobilden çıkmasını sağladı. Gaz sıkıldıktan bir süre sonra aracın plaka kısmından sarkarak çıkan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

# Kocaeli, Büyükşehir

27 May 2024 - 00:50 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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