YouTube'a yeni özellik: Islıkla şarkı bulma dönemi

YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik kazandırdı.
The Verge'ün haberine göre, video ve müzik paylaşım platformunun kullanıcıların mırıldanarak, ıslık çalarak ve söyleyerek şarkıları bulabileceklerini belirtti.
Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcılarının deneyimleyebileceği kaydedildi.
Android cihaza sahip kullanıcılar, bu yeni özelliği kullanmak için uygulamanın arama çubuğunun yanında yer alan mikrofon simgesinin sağındaki ses işaretine dokunarak deneyimleyebilir.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.