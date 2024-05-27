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YouTube'a yeni özellik: Islıkla şarkı bulma dönemi

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YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik kazandırdı. Kullanıcılar artık mırıldanarak, ıslık çalarak veya söyleyerek şarkıları bulabilecek. Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcıları deneyimleyecek.

YouTube'a yeni özellik: Islıkla şarkı bulma dönemi mask
YouTube'a yeni özellik: Islıkla şarkı bulma dönemi
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YouTube, Music uygulamasına yeni bir özellik kazandırdı.

The Verge'ün haberine göre, video ve müzik paylaşım platformunun kullanıcıların mırıldanarak, ıslık çalarak ve söyleyerek şarkıları bulabileceklerini belirtti.

Ancak bu özelliği ilk olarak Android kullanıcılarının deneyimleyebileceği kaydedildi.

Android cihaza sahip kullanıcılar, bu yeni özelliği kullanmak için uygulamanın arama çubuğunun yanında yer alan mikrofon simgesinin sağındaki ses işaretine dokunarak deneyimleyebilir.

YouTube'a yeni özellik: Islıkla şarkı bulma dönemi

# yeni

27 May 2024 - 09:13 - Teknoloji Bilim --- Okunma

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