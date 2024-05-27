27 May 2024 - 09:17 - Ekonomi

Gram altın canlı altın fiyatları (Kocaeli Kuyumcular Derneği 27 Mayıs 2024 altın fiyatları)

Altın yatırımı yapanlar ya da yapacak olanlar gram altının kaç TL olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. 27 Mayıs 2024 Pazartesi gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...