Geçtiğimiz haftalarda düşme eğilimi gösteren altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Haftaya giriş yaparken, gram altın yükseldi; çeyrek altın ise düştü.
ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 418 liradan yaparken; 27 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 954 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 887 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.429,77
Satış: 2.430,14
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.346,23
Satış: 2.346,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.887,64
Satış: 3.973,27
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.550,55
Satış: 15.844,49
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.750,98
Satış: 7.946,55
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.