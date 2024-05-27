27 May 2024 - 09:22 - Ekonomi

Altın fiyatlarında dalgalanma

Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Haftaya başlarken gram altın 2 bin 429 TL'den, çeyrek altın ise 3 887 TL'den işlem görüyor.