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Altın fiyatlarında dalgalanma

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Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Haftaya başlarken gram altın 2 bin 429 TL'den, çeyrek altın ise 3 887 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatlarında dalgalanma mask
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Geçtiğimiz haftalarda düşme eğilimi gösteren altın fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Haftaya giriş yaparken, gram altın yükseldi; çeyrek altın ise düştü.

ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 418 liradan yaparken; 27 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 429 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 954 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 887 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.429,77

Satış: 2.430,14

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.346,23

Satış: 2.346,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.887,64

Satış: 3.973,27

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.550,55

Satış: 15.844,49

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.750,98

Satış: 7.946,55

Kaynak: Habertürk

# gram altın, çeyrek altın

27 May 2024 - 09:22 - Ekonomi --- Okunma

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