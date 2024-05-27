Körfez’in doğal güzelliklerinde trekking keyfi

Körfez’de doğa yürüyüşleri başladı. Farklı okullardan öğrencilerin katıldığı etkinlikte bu hafta Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yer aldı. Başkan Şener Söğüt’ün de yer aldığı yürüyüşe; Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Ahmet Erdemiş, okul idarecileri ve vatandaşlarda yer aldı. Yürüyüşün startı Tarihi Taşköprü önünde toplanılmasıyla başladı. Burada katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı.
KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI
Kutluca Köyü’nden başlayan ve Çoban Geçidi Kanyonu boyunca gerçekleştirilen yürüyüş boyunca adeta Körfez’in saklı kalmış güzellikleri içerisinde yürüyen gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Parkur içerisinde zorlu anlar da yaşanırken, bazı öğrenciler suya girerek anın keyfini yaşadı.
GÜZEL BİR PARKUR
Yürüyüş sonrasında gençlerle selfie çekilen ve sohbet eden Başkan Söğüt, “ Her hafta Körfez’in doğal güzelliklerini barındıran farklı parkularda gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Etkinliklere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi. Gençler de Başkan Söğüt’e etkinlik dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.