Karate İl Şampiyonasında 5 madalya Körfezli sporcuların oldu

2 BİRİNCİ 3 ÜÇÜNCÜ KÖRFEZ’DEN
225 sporcunun katıldığı Kocaeli Karate İl Şampiyonası’nda bütün kategorilerde kıyasıya mücadeleler yapılırken, sporcuların rekabeti ve heyecanları görülmeye değerdi. Şampiyonada Körfez Gençlerbirliği SK adına müsabakalara katılan 5 sporcu madalya almanın mutluluğunu yaşadılar.
KÜRSÜYE ÇIKTILAR
Körfezli sporcular; Kübranur Hanne Eraslan Ümit Kadınlar +66 Kg’da ve Yadigar Egin Ümit Kadınlar 61 Kg’da Şampiyon olurken Öykü Ece Bozukluhan Ümit Kadınlar 47 Kg’da, Ayda Nur Aydın Genç Kadınlar 53 Kg’da ve Esad Melik Ay Ümit Erkekler +70 Kg’da üçüncü olarak kürsüde yer aldılar.
HEYECANLARI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
Kulüp adına şampiyonaya katılan diğer sporcular da sıralamaya girerek spor kariyerleri için ciddi ve dişli rakipleri arasında önemli tecrübe edindiler. Dereceye girerek kürsüsüne çıkabilmek için büyük çaba harcayan sporcuların heyecanları ve madalya aldıkları mutluluk anları da salonun ve şampiyonanın en güzel anlarıydı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.