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Karate İl Şampiyonasında 5 madalya Körfezli sporcuların oldu

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geçen hafta sonu Hasan Gemici Spor Salonu’nda düzenlenen Ümit – Genç - U21 ve Büyükler Kocaeli Karate İl Şampiyonası’nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla göz doldurdular.

Karate İl Şampiyonasında 5 madalya Körfezli sporcuların oldu mask
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2 BİRİNCİ 3 ÜÇÜNCÜ KÖRFEZ’DEN

225 sporcunun katıldığı Kocaeli Karate İl Şampiyonası’nda bütün kategorilerde kıyasıya mücadeleler yapılırken, sporcuların rekabeti ve heyecanları görülmeye değerdi. Şampiyonada Körfez Gençlerbirliği SK adına müsabakalara katılan 5 sporcu madalya almanın mutluluğunu yaşadılar.

KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Körfezli sporcular; Kübranur Hanne Eraslan Ümit Kadınlar +66 Kg’da ve Yadigar Egin Ümit Kadınlar 61 Kg’da Şampiyon olurken Öykü Ece Bozukluhan Ümit Kadınlar 47 Kg’da, Ayda Nur Aydın Genç Kadınlar 53 Kg’da ve Esad Melik Ay Ümit Erkekler +70 Kg’da üçüncü olarak kürsüde yer aldılar.

HEYECANLARI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Kulüp adına şampiyonaya katılan diğer sporcular da sıralamaya girerek spor kariyerleri için ciddi ve dişli rakipleri arasında önemli tecrübe edindiler. Dereceye girerek kürsüsüne çıkabilmek için büyük çaba harcayan sporcuların heyecanları ve madalya aldıkları mutluluk anları da salonun ve şampiyonanın en güzel anlarıydı.

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, Körfez

27 May 2024 - 09:37 - Spor --- Okunma

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