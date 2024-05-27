Türk Halk Müziği Korosu’ndan muhteşem konser

Kültür-Sanat alanında gerçekleştirdiği atılımlarla, ‘Kültür Şehri Çayırova’ kimliğini ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerini güzel bir etkinlikle daha buluşturdu. Şef Ünal Dursun’un öncülüğünde kurulan ve ilçe sakinlerinden oluşan Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluştu. Konseri dinlemeye gelen Çayırovalılar salonu tamamen doldururken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de konseri yerinde takip etti. Konser öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Çiftçi, Çayırova’da kültür-sanat alanında başarılı işlere imza attıklarını dile getirirken, Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’na Şef Ünal Dursun nezdinde çiçek takdim etti.
BAŞKAN ÇİFTÇİ, KOROYA EŞLİK ETTİ
Çiçek takdiminin ardından Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu üyeleri her biri Anadolu’nun bağrından çıkmış hikayeleri ve ezgileriyle dillere pelesenk olmuş türküleri, hep bir ağızdan seslendirdi. Konseri dinlemeye gelen Çayırovalılar Başkan Çiftçi’nin bağlama sürpriziyle de karşılaştı. Başkan Çiftçi, Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’na bağlama çalarak eşlik etti. Bu anlar konseri izlemeye gelen Çayırovalılar tarafından büyük alkış aldı. Konser, kulakların pasını silen türkülerin seslendirilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.