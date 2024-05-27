Korsan taksicilik yapan polis dehşet saçtı! Bir ölü iki yaralı

Olay, Semih Sertan Yavuz'un korsan taksi durağına gelen bir çağrı sonucunda Maltepe Cevizli'den Gebze'ye gitmek isteyen bir grup yolcu ile yaşadığı tartışma ile başladı. Araçta sigara içme talebiyle başlayan anlaşmazlık, kısa sürede şiddete dönüştü. Yavuz'un mahkemedeki ifadesine göre, yolcular tarafından saldırıya uğradığını belirtti ve kendisini emniyet kemeri ile boğmaya çalıştıklarını iddia etti. Ancak diğer yolcuların ifadeleri, Yavuz'un saldırgan taraf olduğuydu.

Tartışma sırasında çıkan kavgada, Yavuz aracın torpidosundan silahını çıkardı. Boğuşma sırasında tabanca peş peşe patladı. Yalçın Celep sağ omuz ve başından, Muhammed Tayyip Aksoy iki bacağından, Semih Sertan Yavuz ise karnından vuruldu.

Müşteki sanıkların ifadelerinde; Muhammed Tayip Aksoy, Yavuz’un kendisine iki el silah ateş ettiğini belirtti.

Diğer sanık Yaşar Bilgili ise Yavuz'un saldırısını gördükten sonra Yalçın Celep'in vurulduğunu ve ardından Yavuz'un kendini karnından vurduğunu ifade etti.

Olayın ardından Kocaeli Dilovası Polis Merkezi’nde görev yapan polis memuru Semih Sertan Yavuz tutuklandı. Dava dosyasına göre, başka bir suçtan tutuklu olan Muhammed Tayip Aksoy da ilk duruşmaya getirildi. Diğer iki sanık olan Aksoy ve Bilgili'nin olaydan iki ay sonra silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındığı belirlendi.

Semih Sertan Yavuz

Kaynak: Halktv - Dinçer Gökçe