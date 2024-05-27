Kapasite kullanım oranı mayıs ayında yüzde 76,3'e düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta geçen aya oranla 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6'ya geriledi.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:
|Aylar
|2023
|2024
|Ocak
|75,3
|76,2
|Şubat
|75,2
|76,4
|Mart
|73,5
|76,2
|Nisan
|75,4
|76,7
|Mayıs
|76,0
|76,3
|Haziran
|76,8
|Temmuz
|77,1
|Ağustos
|76,1
|Eylül
|77,3
|Ekim
|77,4
|Kasım
|78,0
|Aralık
|77,5
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.