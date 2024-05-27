Talus: 27 Mayıs demokrasiye vurulan ilk darbedir

İSRAİL’İ KINADI

Türkiye’nin ilk askeri darbesi olan 27 Mayıs Darbesi’nin 64’üncü yıl dönümünde AK Parti İl Başkanı Şahin Talus basın açıklaması yaptı. Dönemin Başkanı Adnan Menderes’in tutuklandığı ve idam edildiği darbe ile ilgili yapılan açıklamaya ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Basın açıklamasında İsrail’in Gazze’den çıkan Filistinlilere yönelik saldırısını şiddetle kınayan Talus, Filistin halkına yönelik zulmün son bulmasını istedi.

SEÇİLMİŞLER İDAM EDİLDİ

Türk demokrasisine ilk hançerin vurulduğu ilk darbenin 27 Mayıs darbesi olduğunu söyleyen İl Başkanı Şahin Talus, “Dönemin CHP’si karşısında seçime giren Demokrat Parti tek başına iktidara geldi. Anadolu topraklarının geleneklerini ortadan kaldırmak isteyen CHP’ye karşı toplumun değerlerini öne çıkaran bu partiye karşı antidemokratik yöntemlerle seçilmiş başbakanlar tutuklanmış ve idam edilmiştir. Türkiye tek parti rejiminin en büyük ayıbı olan Türkçe Ezan ayıbını ortadan kaldırmıştır.

ARTIK KİMSE DARBE YAPAMAZ

Üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen benzer bir senaryo 15 Temmuz’da gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak milletimiz bu oyunu bozmuştur. Türkiye’de darbe dönemleri 15 Temmuz itibariyle bitmiştir ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz. Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasiye düşman olan şer odaklarını asla unutmayacağız.