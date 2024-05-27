İzciler ata binmenin keyfini yaşadı

Etkinlik boyunca izciler, at biniciliğinin inceliklerini öğrenirken, atların bakımı ve yönetimi hakkında da bilgi sahibi oldu. Kartepe Belediyesi'nin uzman personelleri eşliğinde gerçekleşen eğitimde, izciler atlarla olan etkileşimlerini artırdı. İzciler etkinlik sonunda öğrendiklerini heyecan içerisinde atlara binerek pekiştirdi
Kartepe Belediyespor Kulübü izcileri At Biniciliği Merkezi'ni gezdikten sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'ni de gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.